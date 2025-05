Lavori di manutenzione al viadotto ’Centrale’ | chiusure notturne

Sono in corso lavori di manutenzione al viadotto Centrale, situato lungo la strada statale 4 'Via Salaria', nel comune di Acquasanta Terme. Grazie a un investimento di 2,2 milioni di euro da parte di Anas, l'intervento mira a migliorare la sicurezza sismica della struttura, comportando chiusure notturne per permettere il regolare avanzamento delle operazioni.

Sulla strada statale 4 ’Via Salaria’ sono in corso i Lavori di manutenzione programmata per il miglioramento sismico del viadotto’Centrale’, nel comune di Acquasanta Terme, avviati da Anas per un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro. Per consentire l’avanzamento delle operazioni è necessaria la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni. Per contenere i disagi al traffico, le operazioni si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6 del giorno successivo per alcune notti, il giovedì e il martedì, fino al 27 maggio. Nel dettaglio: giovedì 15 maggio, martedì 20 maggio, giovedì 22 maggio e martedì 27 maggio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori di manutenzione al viadotto ’Centrale’: chiusure notturne

