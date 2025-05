Lavori ai marciapiedi Via agli interventi

Sono ufficialmente avviati i lavori di sistemazione dei marciapiedi, con il primo lotto di interventi. Gli interventi si focalizzeranno inizialmente su due aree: via Borsano, dal civico 1 fino all'intersezione con via Don Testori, e via Sauro, migliorando così la sicurezza e l'accessibilità per tutti.

Sono iniziati i Lavori straordinari di sistemazione dei marciapiedi con il primo lotto di interventi. Il piano prevede che i Lavori si concentreranno inizialmente in due zone: via Borsano, dal civico 1 fino all'intersezione con via Don Testori, e via Sauro, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Borsano e via Dandolo.La tempistica delle opere è stimata in 20 giorni lavorativi (salvo variazioni imposte dalle condizioni meteo), con l'obiettivo di completare i Lavori entro la prima decade di giugno. L'investimento totale mantiene inalterato l'importo di oltre 165mila euro, già annunciato.Gli interventi prevedono diverse tipologie di lavorazioni: rimozione dell'asfalto esistente e posa di nuovo asfalto con graniglia, abbattimento delle barriere architettoniche con formazione di scivoli pedonali, e la creazione di nuovi marciapiedi dove necessario.

