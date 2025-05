L’aumento degli abbonamenti dimostra la miopia di Microsoft

L’aumento del 31% degli abbonamenti Microsoft ha suscitato indignazione tra gli utenti, come dimostra un post su Reddit. Senza giustificazione, il rincaro da 79.99 a 104.99 sterline mette in evidenza la miopia della grande azienda, che pare ignorare le esigenze dei suoi clienti, molti dei quali utilizzano solo servizi essenziali come Word ed Excel.

«Ieri ho ricevuto un’email che annunciava un aumento del 31 per cento sul mio abbonamento (da 79.99 a 104.99 sterline, ndr). Microsoft non ha fornito alcuna giustificazione. Una delle aziende più ricche del mondo, e io uso solo Word, Excel e Outlook. Sembra ingiusto». Questa su Reddit è solo una delle tante voci di disappunto raccolte nei forum online. La Silicon Valley ha promesso il futuro a portata di clic. Ora, però, presenta un conto salato. Così il consumatore che magari dormiva sonni relativamente tranquilli si risveglia in un mondo dove anche il cloud si fa nero. Insomma, magnifiche sorti progressive sì, ma a pagamento. È il business, bellezza.La mail di Microsoft arrivata a utenti italiani.Vuoi Copilot e Microsoft Designer? O paghi di più o nullaMicrosoft, per esempio, agisce con estrema precisione su un aumento importante dei prezzi per le sue sottoscrizioni Microsoft 365 Personal e Family, giustificandolo con l’integrazione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come Copilot e Microsoft Designer. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’aumento degli abbonamenti dimostra la miopia di Microsoft

