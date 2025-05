L' attore italiano Ottorino Lelio morto in un incidente insieme alla moglie era in vacanza a Palma di Maiorca

Una vacanza da sogno si è tragicamente trasformata in un incubo. Ottorino Lelio, 74 anni, e sua moglie Ileana Onisto, 77 anni, originari di Bassano del Grappa, hanno perso la vita in un incidente stradale a Palma di Maiorca, pochi istanti dopo essere giunti sull'isola. Una giornata di relax che si è conclusa in modo drammatico.

