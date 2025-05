L' attore Gerard Depardieu condannato a 18 mesi per violenza sessuale su due donne pena sospesa

Gerard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di reclusione, pena sospesa, per violenza sessuale su due donne. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Parigi, dove l'attore francese non si è presentato. Inoltre, dovrà versare una multa di 20mila euro come parte della condanna.

La sentenza del processo a Parigi. L'attore francese, che non era presente in aula, è stato condannato anche a pagare una sanzione di 20mila euro 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'attore Gerard Depardieu condannato a 18 mesi per violenza sessuale su due donne (pena sospesa)

L’attore Gérard Depardieu è stato condannato per aggressione sessuale a 18 mesi pena sospesa - Un tribunale parigino ha ritenuto l’attore responsabile delle violenze agite su due donne, una scenografa e un’assistente alla regia, durante le riprese del film Les Volets verts nel 2021 ... 🔗editorialedomani.it

Gerard Depardieu condannato per aggressione sessuale: il verdetto del tribunale di Parigi - Il tribunale di Parigi ha condannato Gerard Depardieu per aggressione sessuale, un caso che ha scosso il mondo del cinema. 🔗notizie.it

Aggressioni sessuali, Depardieu condannato a 18 mesi - Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. (ANSA) ... 🔗ansa.it

