L’Atalanta giocherà ancora in Champions League Roma sconfitta 2-1 dopo cinque mesi

L'Atalanta conquista un altro storico traguardo, qualificandosi per la Champions League dopo la vittoria 2-1 sulla Roma. Una rete decisiva di Sulemana nel secondo tempo regala ai nerazzurri la quinta partecipazione al torneo europeo sotto la guida di Gasperini. Al contrario, la Roma vede complicarsi le proprie ambizioni.

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta vince 2-1 contro la Roma e trova la sua quinta qualificazione alla ChampionsLeague sotto la gestione Gasperini. A decidere la sfida il gol di Sulemana nel secondo tempo, i nerazzurri festeggiano dunque l’ennesimo pass continentale. Si complica invece la corsa dei giallorossi, che restano a -1 da Juventus e Lazio, tutto è ancora aperto per il quarto posto. I capitolini sfideranno il Milan, ultimo match all’Olimpico di Claudio Ranieri, i bergamaschi affronteranno invece il Genoa.Prima dell’inizio del match è stato ricordato Oliviero Garlini, ex attaccante nerazzurro, scomparso nei giorni scorsi. Le due curve atalantine, inoltre, hanno deciso di non cantare né sventolare bandiere in memoria di Riccardo Claris, tifoso nerazzurro assassinato domenica scorsa nei pressi del Gewiss Stadium. 🔗Leggi su Unlimitednews.it