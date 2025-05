L’assist di D’Alema al referendum dell’8 e 9 giugno | Votare è un diritto a cui sono affezionato Da me arriveranno 5 sì

Massimo D’Alema ha annunciato la sua partecipazione al referendum dell'8 e 9 giugno, sottolineando l'importanza del diritto di voto. In occasione dell'evento “L’opera politica di Pietro Ingrao”, ha affermato di essere pronto a esprimere il suo sostegno con cinque sì, sostenendo le istanze promosse da Cgil e +Europa su lavoro e cittadinanza.

Anche Massimo D’Alema andrà a Votare ai referendum su lavoro e cittadinanza promossi da Cgil e +Europa. Lo ha confermato lui stesso, rispondendo ai giornalisti che lo hanno fermato a margine dell’evento “L’opera politica di Pietro Ingrao”, dedicato al politico, giornalista e partigiano italiano, a cui ha preso parte. Alla domanda diretta se si recherà alle urne l’8 e 9 giugno, l’ex presidente del Consiglio ha risposto con il suo consueto aplomb: «Voterò. Andare a Votare è un diritto a cui sonoaffezionato, diciamo». E quando gli chiedono se voterà cinque sì, taglia corto con una sola parola: «Sì». Poi si allontana, evitando ulteriori domande.Terremoto nel PdLa sua dichiarazione arriva nel giorno in cui la spaccatura del Partito democratico sul tema del referendum è più evidente. I più vicini alla segretaria Elly Schlein hanno già annunciato che voteranno sì a tutti e cinque i quesiti, mentre l’area riformista ha preso una posizione diversa: sì soltanto ai referendum su cittadinanza e sicurezza sul lavoro negli appalti, e un no netto agli altri tre, quelli che riguardano contratti a tempo determinato e licenziamenti. 🔗Leggi su Open.online

