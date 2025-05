L' assessore Venturini al forum Grandi destinazioni | Iniziative coraggiose contro l' overtourism

L'assessore al Turismo di Venezia, Simone Venturini, ha partecipato oggi al Forum "Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile" presso il Museo Centrale Montemartini di Roma. Durante l'incontro, ha presentato iniziative audaci contro l'overtourism, collaborando con rappresentanti delle principali città italiane per promuovere un turismo responsabile e sostenibile.

L'assessore al Turismo del comune di Venezia Simone Venturini è intervenuto oggi a Roma, all'interno del museo della Centrale Montemartini, al forum "Grandidestinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile". Attorno allo stesso tavolo si sono riuniti i rappresentanti delle principali città. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - L'assessore Venturini al forum "Grandi destinazioni": «Iniziative coraggiose contro l'overtourism»

Cosa riportano altre fonti

L'assessore Venturini al forum "Grandi destinazioni": «Iniziative coraggiose contro l'overtourism» - Organizzato a Roma, con gli amministratori di Milano, Napoli e Firenze, per parlare di turismo sostenibile. «Noi portiamo soluzioni concrete dopo che per decenni ci si è fermati alla teoria» ... 🔗veneziatoday.it

Turismo, l'assessore Venturini: «Nuovi hotel, effetto blocco. Non ci sono più richieste» - Simone Venturini, assessore al Turismo ... che rappresenta comunque la prima voce del "Pil lagunare. Assessore, i 9 direttori che hanno partecipato al forum de Il Gazzettino promosso al Sina ... 🔗ilgazzettino.it

Anche l'assessore Venturini in Parlamento per il discorso di re Carlo - C'è anche l'assessore al Turismo e alla coesione sociale di Venezia Simone Venturini a Montecitorio a seguire il discorso ... e che sono valutati come in grado di instaurare dialoghi ai massimi ... 🔗veneziatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giorgia Venturini sposa col pancino : tanti amici vip alle nozze

La conduttrice Giorgia Venturini è incinta e ha detto sì a Marco De Santis; Giulia Salemi si è aggiudicata il bouquet.