L’assessore si dimette Scatta il toto-sostituto

L'assessore Massimo Del Signore si è ufficialmente dimesso, dando il via al toto-sostituto. Le deleghe vacanti già suscitano interesse, con il vicesindaco Lino Ladini in pole position per assumere due dei settori lasciati scoperti. La dinamica politica si fa incalzante in attesa delle decisioni che plasmeranno il futuro della giunta.

Dimissioni delL’assessore Massimo Del Signore ufficiali, dopo la bufera Scatta il toto-sostituto. Per due delle deleghe lasciate vacanti dalL’assessore dimissionario la settimana passata vi sarebbero già i destinatari: il vicesindaco Lino Ladini (già responsabile dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica) per l’Edilizia scolastica, la già assessora alla Cultura Diana Marangoni per il Commercio. Niente altro che voci sul "papabile" per la delicata delega all’Istruzione, "il confronto in seno alla maggioranza è aperto - così il sindaco Antonio Fusè - e la fase è delicata. Il nuovo assessore all’Istruzione sarà nominato, ma dopo una opportuna riflessione".In attesa la minoranza, che non risparmia qualche strale polemico: "I nomi sui giornali - così Luca Mosconi di Melzo si Rigenera - prima della comunicazione ai consiglieri". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’assessore si dimette. Scatta il toto-sostituto

