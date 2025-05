L’assemblea di Italgas approva il bilancio 2024 Ciocca nuovo presidente

L'Assemblea di Italgas ha approvato il bilancio 2024 e ha nominato Ciocca nuovo presidente. Riunita a Torino con una partecipazione del 76,30% del capitale sociale, l'assemblea ha celebrato un triennio di trasformazioni significative, consolidando la posizione del Gruppo come Network Tech Company.

TORINO (ITALPRESS) – L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Italgas si è riunita oggi a Torino sotto la Presidenza di Benedetta Navarra, con una partecipazione del capitale sociale pari al 76,30%."Si chiude un triennio straordinario che ha visto il Gruppo diventare una Network Tech Company – afferma Benedetta Navarra, presidente uscente di Italgas -. Un percorso che Italgas ha reso concreto giorno dopo giorno con visione e capacità di innovazione a servizio di una crescita che ha saputo coniugare sviluppo sostenibile, creazione di valore e transizione energetica. Concludo quest'esperienza con l'orgoglio e la soddisfazione di aver contribuito a scrivere una pagina di storia per Italgas e per il Paese"."Con L'assemblea di oggi mandiamo in archivio un altro esercizio caratterizzato da un ritmo esponenziale di crescita.

