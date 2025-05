L' Asp fa tappa a Balestrate in sei ore oltre 630 visite gratuite

L'ASP di Palermo ha fatto tappa a Balestrate con un open day dedicato alla prevenzione, registrando oltre 630 visite gratuite in sole sei ore. La piazza Rettore Evola si è animata di partecipazione, offrendo screening e servizi per promuovere la salute dei cittadini in un'atmosfera di grande coinvolgimento e attenzione al benessere collettivo.

Giornata di grande partecipazione e attenzione alla salute a Balestrate, dove l'Asp di Palermo ha organizzato una nuova tappa dell'open day itinerante della prevenzione. Dalle 10.30 alle 16.30, piazza Rettore Evola si è trasformata in un villaggio della salute, offrendo ai cittadini screening. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'Asp fa tappa a Balestrate, in sei ore oltre 630 visite gratuite

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Asp di Palermo porta la prevenzione a Balestrate: oltre 600 prestazioni all’open day in piazza Rettore Evola - Giornata di grande partecipazione e attenzione alla salute a Balestrate, dove l’Asp di Palermo ha organizzato una nuova tappa dell’Open day itinerante della prevenzione. Dalle 10.30 alle 16.30, Piazza ... 🔗blogsicilia.it

La prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo fa tappa domani a Balestrate - Dopo l’Open day all'Enrico Albanese, i camper della prevenzione dell’Asp di Palermo saranno domani (martedì 13 maggio) a Balestrate. In collaborazione con la locale Amministrazione comunale, il villag ... 🔗palermotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy al via la prima tappa

La bandiera a scacchi sta per sventolare per gli appassionati delle sfide ruota a ruota: il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è ai nastri di partenza.