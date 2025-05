L' Aria che tira Mattei contro Parenzo | Pagliacciate Merito di Trump?

Nell'ultima puntata di "L'Aria che tira" su La7, il giurista Ugo Mattei ha espresso il suo disprezzo per le azioni dei leader europei a Kiev, definendo le loro iniziative come "pagliacciate". Secondo Mattei, il merito della situazione attuale va attribuito a Donald Trump, scatenando un acceso dibattito con David Parenzo.

"Quelle di Macron e dei "volenterosi" sono Pagliacciate": a dirlo il giurista Ugo Mattei in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, parlando della recente visita dei leader europei a Kiev per continuare a sostenere la causa ucraina contro l'invasione russa. "Quindi è Merito di Trump?", lo ha incalzato il conduttore. E lui ha proseguito: "Se si fosse continuato anche negli Stati Uniti con gli atteggiamenti che hanno le cancellerie europee, a quest'ora saremo a una deflagrazione maggiore"."Ma professor Mattei - ha controbattuto Parenzo - se non ci fossero stati gli aiuti degli americani e dell'Europa oggi Putin sarebbe a Kiev, è un dato di fatto". "Questa, come tutte le situazioni geopolitiche, va mutando in modo molto rapido e molto radicale. Per fortuna in questo momento sembrerebbe mutare verso la direzione giusta - ha spiegato ancora Mattei -. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira, Mattei contro Parenzo: "Pagliacciate", "Merito di Trump?"

