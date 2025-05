L' Aria che tira Friedman | Tanti americani ignoranti

Nel corso di un intervento a "L'Aria che Tira", Alan Friedman ha messo in evidenza l'ignoranza di molti americani riguardo le conseguenze dei dazi imposti da Donald Trump sulla Cina. A suo avviso, la mancata cancellazione di tali misure da parte di Joe Biden è dettata da una strategia di consenso elettorale, con effetti diretti sui cittadini.

"Donald Trump ha imposto dazi sulla Cina nel suo primo mandato, Joe Biden non li ha cancellati cercando di mantenere il consenso elettorale. Evidentemente ci sono Tantiamericaniignoranti che non capiscono che i dazi li pagano loro": Alan Friedman lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 parlando delle recenti politiche economiche negli Usa.In ogni caso, secondo lui, oggi "stiamo assistendo alla sconfitta degli Stati Uniti, un passo indietro notevole, con Trump che fa tutto da solo, impone dazi ridicoli. I dazi del 145% erano un blocco, un embargo sul commercio fra la Cina e l'America. Poi li ha abbassati perché il mondo stava crollando, in America il dollaro era in caduta libera, le Borse hanno reagito, l'economia sta soffrendo, l'inflazione sta tornando, la banca centrale non sa cosa fare". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira, Friedman: "Tanti americani ignoranti"

