Larcianese in finale playoff regionale | Cirillo decisivo ai rigori contro il Fiesole

La Larcianese festeggia un traguardo significativo, raggiungendo la finale dei playoff regionali dopo aver superato il Fiesole ai calci di rigore. Grazie alla prestazione decisiva di Cirillo, la squadra si prepara ora per la sfida fondamentale di domenica prossima contro Il San Giuliano, in cerca di un posto in Eccellenza.

La Larcianese, superando ai calci di rigore il Fiesole, ha conquistato la finale dei playoffregionale, che sarà giocata domenica prossima in campo neutro contro Il San Giuliano. Un altro importante passo in avanti verso la conquista dell’Eccellenza. La vittoria contro il Fiesole è arrivata al termine dei calci di rigore. Di questo trionfo viola ci sono stati diversi protagonisti che meriterebbero la ribalta. Su tutti però emerge il giovane portiere Cosimo Cirillo, capace di parare due rigori, tirati bene dagli specialisti Gigli e Labardi."Prima dell’inizio dei calci di rigore ero molto teso ed emozionato. Ero consapevole dell’importanza della posta in palio. Ci stavamo giocando un’intera stagione – dice Cirillo. Poi sono riuscito a trovare la concentrazione e la giusta freddezza. Ho intuito i due tiri e in tuffo li ho parati. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Larcianese in finale playoff regionale: Cirillo decisivo ai rigori contro il Fiesole

