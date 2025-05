L’appello per la Palestina | Il cinema non sia complice

L’appello per la Palestina si fa sentire con forza dopo la tragica morte di Fatma Hassona, giovane fotoreporter uccisa dall’esercito israeliano. In questo contesto, emerge l’importanza del cinema nel raccontare la verità e non essere complice delle ingiustizie. La sua voce e il suo lavoro rimangono un testamento di coraggio e resilienza.

Fatma Hassona (Fatem) aveva 25 anni. Era una fotoreporter palestinese freelance. Il 16 aprile 2025 è stata uccisa dall’esercito israeliano. Solo il giorno prima era stata annunciata la selezione del . L’appello per la Palestina: «Il cinema non sia complice» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’appello per la Palestina: «Il cinema non sia complice»

Ne parlano su altre fonti

Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - Decine di artisti denunciano il silenzio sulla guerra a Gaza alla vigilia del Festival di Cannes, chiedendo attenzione globale. 🔗quotidiano.net

Libero De Rienzo: il personaggio cult di «Santa Maradona», il David di Donatello nel 2002, la scomparsa prematura, 7 segreti - L’attore è tra i protagonisti di «Smetto quando voglio» (2014), film diretto da Sydney Sibilia in onda questa sera su Rai Movie alle 22.55 ... 🔗corriere.it

Palestina. Appello di giornaliste e giornalisti italiani contro la congiura del silenzio - Questo appello è stato promosso dal Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente per rompere il silenzio dei media e della politica sul genocidio del popolo palestinese e per denunciare con forza la m ... 🔗articolo21.org

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ora anche l'Italia riconosca lo Stato di Palestina - l'appello dell'ambasciatrice a Roma

Internazionale - La decisione presa da Spagna, Irlanda e Norvegia sul riconoscimento dello Stato di Palestina "rappresenta un'ottima iniziativa che apprezziamo enormemente" e da oggi "ci aspettiamo si muovano gli altri Paesi europei, compresa l'Italia, che pur continuando a sostenere la soluzione 'Due popoli, due Stati', non hanno ancora fatto questo passo decisivo affinché questa soluzione si realizzi".