L’appello dell’oratorio di Roncello | Aiutateci a comprare un campetto

L'oratorio di Roncello lancia un appello per la raccolta fondi destinata alla creazione di un campetto polifunzionale, includendo un campo da basket e da calcetto. Sono necessari 35 mila euro, e già più di 3mila euro sono stati raccolti. Gli animatori invitano la comunità a partecipare attivamente per raggiungere l'obiettivo. Donate!

Un campo da basket e da calcetto per l’oratorio di Roncello, gli animatori lanciano la raccolta fondi online “costo, 35 mila euro“. L’appello: "Donate".Iniziativa dal basso per dotare la struttura di un impianto polifunzionale, sono già arrivati più di 3mila euro, ma per raggiungere il traguardo serve lo sforzo di tutti. Così i ragazzi hanno deciso andare in rete con parole che non possono lasciare indifferenti : "L’idea - spiegano - è di offrire ai ragazzi del Grest, l’oratorio estivo, un ambiente sicuro, stimolante e accogliente, uno spazio dove potersi ritrovare, praticare sport e socializzare". Da qui la scelta di aprire la sottoscrizione sulla piattaforma GoFundMe, d’accordo con il parroco don Camillo Casati. "L’oratorio - spiegano - è l’ente che organizza; Ludicando, l’azienda che si occuperà della realizzazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

