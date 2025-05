L’appello degli attori per salvare il cinema | Serve un pronto intervento

In seguito ai recenti David di Donatello, un gruppo di attori ha lanciato un appello urgente al ministro Giuli e al governo per salvare il cinema. La lettera firmata da numerosi artisti sottolinea l'importanza di un intervento immediato per tutelare l'industria cinematografica e affrontare le sfide attuali.

Tantissimi attori hanno firmato una lettera indirizzata al ministro Giuli (e al governo) per chiedere un prontointervento. L'idea è nata a seguito dei David di Donatello

