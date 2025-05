Laporte in Serie A | arriva con Pioli

Fernando Laporte si avvicina a un possibile trasferimento in Serie A, approdando sotto la guida di Pioli. Dopo un'esperienza in Arabia Saudita, il difensore spagnolo è pronto a tornare in Europa, desideroso di dimostrare il suo valore e contribuire al successo della sua nuova squadra.

Il difensore spagnolo sembra essere molto vicino al ritorno in Europa. E il suo approdo in Italia potrebbe arrivare con il tecnico italianoL’avventura di Laporte in Arabia Saudita sembra essere ormai agli sgoccioli. Il difensore ha voglia di tornare in Europa per dimostrare ancora il suo talento e ci sono diverse indiscrezioni sul suo futuro. Il Real Madrid continua a pensare a lui per andare a rinforzare la difesa. Ma non è da escludere la possibilità di un approdo nel nostro campionato in caso di ritorno di Stefano Pioli. Il tecnico parmense lo ha fatto diventare uno dei perni della sua formazione in questa avventura saudita e lo potrebbe chiedere in caso di nuova esperienza nel nostro campionato.Laporte in Serie A: arriva con Pioli (Ansa) – calciomercato.itLaporte ha dimostrato di essere ancora un calciatore di alto livello e un difensore come lui potrebbe dare una mano molto importante ad una big e nel prossimo calciomercato ci potrebbe essere l’occasione di vederlo in Serie A magari con Pioli in panchina. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Laporte in Serie A: arriva con Pioli

