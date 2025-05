l aou senese in campo una tutela per i cittadini

L'AOU Senese si impegna a tutelare i diritti dei cittadini attraverso la ‘Commissione mista conciliativa’, un supporto dedicato a chi necessita di chiarimenti o soluzioni su questioni sanitarie. La nuova composizione della Commissione è stata presentata alla presenza della Difensora civica regionale, Lucia Annibali, sottolineando l'importanza di un dialogo aperto e costruttivo nel settore della salute.

Un supporto per i cittadini che hanno la necessità di approfondire o risolvere problematiche sanitarie. Questo il principale compito della 'Commissione mista conciliativa' delL'AouSenese, presentata, nella sua composizione rinnovata, alla presenza della Difensora civica regionale, Lucia Annibali, insieme al vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, e al dg Antonio Barretta.La Commissione è composta da tre rappresentanti del volontariato e tutela, tre referenti delL'AouS e un presidente: ha il compito di riesaminare i casi oggetto di esposto o segnalazione qualora l'utente si sia dichiarato motivatamente insoddisfatto della risposta ricevuta; esaminare i casi per i quali l'Urp non abbia dato risposta entro i termini previsti o per i quali abbia ritenuto di non essere in grado di proporre alcuna risposta.