L’ANP ha revocato ad Al Jazeera il divieto di entrare e lavorare in Cisgiordania

L'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha revocato il divieto di ingresso e lavoro in Cisgiordania per Al Jazeera. Questa decisione segna una svolta significativa nelle relazioni tra l'ANP e i media, riconoscendo l'importanza di una informazione libera e accessibile nella regione, dove il dibattito e la trasparenza sono fondamentali per la democrazia.

L’Autorità nazionale palestinese (ANP) ha deciso di revocare il divieto di entrare e operare in Cisgiordania ad Al Jazeera. L’organizzazione parastatale che governa semiautonomamente la zona è riconosciuta da gran parte della comunità internazionale come il governo legittimo del popolo palestinese, quindi la sua scelta ha un enorme peso. L’emittente televisiva, finanziata dal governo del Qatar, è tra le più rilevanti al mondo, nonché uno dei pochi media internazionali ancora parzialmente attivi nella Striscia di Gaza, nonostante il parere contrario di Israele.Il divieto, ora annullato, risale all’inizio di gennaio, quando L’ANP aveva dato il via a un’operazione militare in Cisgiordania contro le milizie che controllavano il campo profughi di Jenin, tra le quali Hamas e il Jihad Islamico. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’ANP ha revocato ad Al Jazeera il divieto di entrare e lavorare in Cisgiordania

Cosa riportano altre fonti

L’Autorità nazionale palestinese ha revocato il divieto imposto ad Al Jazeera di lavorare in Cisgiordania - L’Autorità nazionale palestinese (ANP) ha revocato il divieto imposto al network televisivo Al Jazeera di entrare nel territorio della Cisgiordania che controlla. L’ANP è l’entità parastatale che gove ... 🔗ilpost.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wimbledon revoca il divieto ai tennisti russi e bielorussi: potranno partecipare al terzo Grande Slam della stagione

Wimbledon, il più grande torneo di tennis per eccellenza, ha riconsiderato e consentirà ai tennisti russi e bielorussi di competere durante la stagione 2023.