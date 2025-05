Landini | ‘con il quorum diritto di cittadinanza a milioni di persone’

A Ancona, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha sottolineato l'importanza del quorum nei referendum, evidenziando come il suo raggiungimento possa garantire diritti a milioni di cittadini. "Abbiamo buone ragioni per mobilitarci – ha dichiarato – poiché il giorno dopo milioni di persone avranno tutele in più rispetto a oggi." Ha poi approfondito le misure di protezione necessarie.

