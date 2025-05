Lancio di AIGP a Padova | aste immobiliari sicure con controlli di esperti

Oggi a Padova si svolge con entusiasmo il lancio di AIGP – Asta Immobiliare Garantita e Protetta. Questa iniziativa innovativa nasce per soddisfare le crescenti richieste di trasparenza e sicurezza nel settore delle aste immobiliari, grazie a controlli rigorosi condotti da esperti del settore. Un passo importante verso un futuro più sicuro per gli investitori.

Oggi si celebra con entusiasmo il lancio del marchio di garanzia AIGP – Asta Immobiliare Garantita e Protetta, un’iniziativa pensata per rispondere alle esigenze espresse da un pubblico sempre più attento alla trasparenza e alla sicurezza nel settore delle aste. L’evento, svoltosi a Padova, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del mercato immobiliare, desiderosi . L'articolo Lancio di AIGP a Padova: aste immobiliari sicure con controlli di esperti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lancio di AIGP a Padova: aste immobiliari sicure con controlli di esperti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Poletto (App): "Chi si rivolge alle aste immobiliari deve essere tutelato"

Si legge su notizie.tiscali.it: Padova, 13 mag. (Adnkronos) - 'Siamo davvero lieti oggi di presentare il marchio di garanzia Aigp, Asta Immobiliare Garantita e Protetta. Questa è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEVIL MAY CRY 5 SPECIAL EDITION TRAILER DI LANCIO

Preparati all?azione! DevilMayCry 5 Special Edition arriva in digitale QUESTA SETTIMANA sulle console Next Gen, con Dante, Nero, V e Vergil come personaggi giocabili! DMC5SE include anche la Turbo Mode, la Legendary Dark Knight Mode, 3D Audio, Ray Tracing, tempi di caricamento ridotti e frame rate fino a 120 fps.