L' Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli e apre per le visite |VIDEO

La Nave Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare e simbolo del Made in Italy, torna a Napoli dopo tre anni. Dal 13 al 16 maggio sarà visitabile presso la Stazione Marittima - Molo Beverello, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorarne la storia e l'eleganza. Non perdere questa occasione unica!

Nave AmerigoVespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna dopo tre anni a Napoli dove sosterà dal 13 maggio, presso la Stazione Marittima - Molo Beverello. Nave Vespucci lascerà Napoli nel pomeriggio del 16 maggio per navigare. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - L'Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli e apre per le visite |VIDEO

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli. L'arrivo della nave in città, dopo tre anni, è in occasione dell'evento, che ... 🔗msn.com

L’Amerigo Vespucci torna a Napoli: festa al Molo Beverello. Nei prossimi giorni sarà a Castellammare e ad Amalfi - L’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana, è arrivata a Napoli il 13 maggio per la tappa conclusiva del suo giro del mondo, cominciato il 1° luglio 2023 […] ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com

La nave scuola Amerigo Vespucci torna a Napoli: fascino e storia della Marina Militare - La storica nave scuola Amerigo Vespucci attracca a Napoli, portando con sé storia e tradizione della Marina Militare. 🔗quotidiano.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Made in Italy - 72 mila visitatori per tappa a Los Angeles del tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci

it sono state estese le fasce orarie per le visite a bordo che hanno comunque richiesto ai visitatori alcune ore di attesa.