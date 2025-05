L’alternativa al digiuno intermittente che può avere gli stessi benefici | come funziona

L'alternativa al digiuno intermittente, che mira a offrire gli stessi benefici senza le sue difficoltà, sta attirando l'attenzione della comunità scientifica. Sotto il controllo medico, questa nuova strategia potrebbe rappresentare una soluzione efficace per la perdita di peso e il miglioramento della salute metabolica per chi è in sovrappeso o obeso. Scopriamo come funziona.

Il digiunointermittente effettuato sotto il controllo medico può avere una serie di benefici sia nella perdita di peso che per la salute metabolica delle persone in sovrappeso o con obesità, tuttavia non è sempre facile metterlo in pratica. Ecco perché un gruppo di ricercatori sta lavorando a un'alternativa più accessibile a un maggior numero di persone. 🔗Leggi su Fanpage.it

Digiuno intermittente - la ricerca: aumenta rischio tumore nei topi

Il tutto succedeva proprio nel periodo in cui il topo tornava a mangiare dopo 24 ore, appunto. Attualità - Il digiuno intermittente oggi è praticato da milioni di persone e seguito da tanti vip e politici anche italiani.