L' Albania non si è accorta del Giro d' Italia

L'Albania, lontana dai riflettori del Giro d'Italia, vive la sua quotidianità tra biciclette e tradizioni. A Tirana, le bici si intrecciano con l'atmosfera del parco Çajupi, dove la vita scorre lenta tra giochi di dadi e una bellezza sobria. Qui, le due ruote raccontano storie di un paese che sta scoprendo lentamente il suo ritmo moderno.

Le biciclette, a Tirana, non sono molte ma le vedi un po’ ovunque. Sono parcheggiate al fianco dei tavoli del parco Çajupi, non distanti da anziani signori che giocano a dadi tutta la mattina. Muri di abitazioni lontane dal centro più turistico sostengono il peso di tubi d’acciaio di biciclette ultra-centenarie, o forse accade il contrario. All’interno dell’Oda, uno dei locali più chic della zona est della città, c’è una fotografia notevole di un uomo, coricato in spiaggia, che dorme con accanto la propria bicicletta. Dietro di sé ha un bunker, uno degli oltre 200.000 fatti costruire il tutto il paese da Enver Hoxha, e per coricarsi meglio si è tolto scarpe e maglietta. Gli si contano le costole.La sera prima dell’inizio del Giro d’Italia dall’Albania, a Tirana è prevista l’inaugurazione di una mostra fotografica. 🔗Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L'Albania non si è accorta del Giro d'Italia

