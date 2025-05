L' Air Force One regalato dal Qatar a Trump | 11 bagni 5 cucine 40 televisori 5 lounge a bordo spazio per 90 passeggeri e 14 membri dell' equipaggio - FOTO GALLERY

Scopri l'imponente Air Force One regalato dal Qatar a Donald Trump: un Boeing 747-8 da 76 metri, dotato di 11 bagni, 5 cucine, 40 televisori e 5 lounge. Con uno spazio per 90 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, questo aereo offre velocità record di 1.045 km/h e un'autonomia di 14.300 km. Guarda la foto gallery!

Il boeing 747-8 regalato a Trump sarà l'Air Force One più lungo (76 metri), più veloce (1.045 kmh) e quello la maggior autonomia (14.300 km) di sempre L'Air Force One donato dalla famiglia reale del Qatar al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è il più lungo boeing 747-8 di sempre:

