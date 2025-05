L’AIA risponde alle critiche di Ranieri | “Chiediamo rispetto per il nostro difficile e delicato ruolo”

Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha risposto alle polemiche sollevate da Claudio Ranieri riguardo al rigore revocato alla Roma in seguito al contatto Pasalic-Konè. Zappi ha sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso nel difficile compito di arbitrare, chiedendo rispetto per il lavoro svolto dall'Associazione Italiana Arbitri.

Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha risposto allecritiche di Claudio Ranieri per il rigore concesso alla Roma e poi tolto per il contatto Pasalic-Konè durante la partita contro l'Atalanta: "Continueremo a fare del nostro meglio con equilibrio, trasparenza e rispetto per tutti. Chiediamo solo che lo stesso rispetto venga riservato al nostrodifficile e delicato ruolo”. 🔗Leggi su Fanpage.it

