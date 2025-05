L’Ai sta trasformando i lavori creativi | ecco le cinque professioni emergenti

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il panorama dei lavori creativi, introducendo nuove opportunità e sfide. In questo contesto in rapida evoluzione, emergono cinque professioni che dimostrano come l'AI stia ridefinendo il concetto di creatività. Scopriamo insieme quali sono e come si stanno affermando in un mercato in continua trasformazione.

Roma, 13 maggio 2025 – L’Ai, l’intelligenza artificiale, sta modificando con incredibile velocità ruoli e mestieri che parevano cristallizzati nel tempo. In particolare, si assiste al fenomeno anche in quei lavoricreativi che, fino ad oggi, sembravano esserne esenti. Secondo il 74% dei professionisti creativi, L’Ai non sostituisce ma potenzia: il futuro del lavoro si gioca nella capacità di crescere insieme alla tecnologia.Il report di AdobeSecondo lo State of creativity Report 2024 di Adobe, l'82% dei professionisti creativi sta già utilizzando o prevede di adottare l'intelligenza artificiale generativa. Di questi, il 74% ritiene che l'Ai li aiuti a lavorare in modo più efficiente, liberando tempo per concentrarsi su attività strategiche e creative di alto livello. Man mano che l’uso dell’intelligenza artificiale si fa sempre più presente nei settori creativi, dalla produzione multimediale all’arte, fino alla comunicazione, il dibattito si sta spostando: non si tratta più di chiedersi quali professionisti verranno sostituiti, ma piuttosto quali nuove professioni nasceranno. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Ai sta trasformando i lavori creativi: ecco le cinque professioni emergenti

L'Ai sta trasformando i lavori creativi: ecco le cinque professioni emergenti - Secondo il 74% dei professionisti creativi, l'intelligenza artificiale non sostituisce ma potenzia e il futuro si gioca proprio sul crescere insieme alla tecnologia ...

Regista, cameraman e montatore: come l'AI sta trasformando i lavori creativi - Il futuro del lavoro si gioca nella capacità di crescere con la tecnologia. Ecco i 5 nuovi lavori creativi che nascono ora nel settore media ...

