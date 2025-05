L’AI gioca a tennis e perde solo contro il talento

...altri sport, è un’arte di precisione e talento, dove ogni colpo racconta una storia unica. Al Foro Italico, sotto il caldo sole romano di maggio, assistiamo a un incontro tra abilità e passione, dove l’atleta non è solo un esecutore, ma un interprete di una danza che sfida i limiti del corpo umano.

Quando ci sediamo al Foro Italico, sotto il sole romano di maggio, quello che ci aspettiamo di vedere è sempre la stessa cosa: una racchetta, una palla, due gambe scattanti e un gioco che, nonostante i milioni di euro, sembra sempre appartenere più al corpo che alla macchina. Il tennis, rispetto ad altri sport, ha conservato una certa aura romantica. Il silenzio del pubblico, l’uno contro uno, la solitudine del campo. Eppure, anche qui, dove tutto sembra dipendere da un rovescio incrociato ben piazzato, l’intelligenza artificiale è già entrata. Silenziosa, trasversale, onnipresente. E se il tennis non è ancora diventato una partita fra robot, è solo perché la parte decisiva, per ora, la giocano ancora i nervi. La prima cosa da sapere è che nel tennis di oggi non si gioca mai veramente soli. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’AI gioca a tennis (e perde solo contro il talento)

