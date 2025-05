L' AI che aiuta la polizia a eludere i divieti del riconoscimento facciale

Negli Stati Uniti, diverse agenzie federali, tra cui il Dipartimento di Giustizia, hanno adottato “Track”, un innovativo strumento di intelligenza artificiale. Questo software consente di rintracciare individui eludendo i divieti sul riconoscimento facciale, sollevando interrogativi su privacy e sicurezza nell'era digitale.

AGI - Alcune agenzie federali statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia, hanno iniziato a utilizzare un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente di tracciare le persone anche in assenza del riconoscimentofacciale. Il software, chiamato “Track” e sviluppato dalla società Veritone, è già in uso presso circa 400 enti pubblici e privati, tra cui forze di polizia locali, università e istituzioni federali. La piattaforma, racconta MIT Technology Review, consente di identificare soggetti all'interno di riprese video attraverso parametri descrittivi come corporatura, genere, colore e stile dei capelli, abbigliamento, calzature e accessori. Il sistema è in grado di creare cronologie dei movimenti anche quando i volti sono coperti o non riconoscibili, e può essere integrato nei servizi cloud di Amazon e Microsoft. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - L'AI che aiuta la polizia a eludere i divieti del riconoscimento facciale

