Ieri mattina, l'ex chiesa di Sant’Antonio a Orbetello ha ospitato l'assemblea del Comitato Civico "Orbetello Bene Comune". Convocata con urgenza, l'incontro ha avuto l'obiettivo di prepararsi all'importante appuntamento del 14 maggio al Ministero dell’Ambiente, dove si discuterà del futuro del Parco Ambientale della Laguna.

Ieri mattina si è tenuta L’assemblea del Comitato Civico "Orbetello Bene Comune" all’ex chiesa di Sant’Antonio, in via Dante Alighieri a Orbetello, convocata con urgenza in virtù dell’incontro che si terrà il 14 maggio al Ministero dell’Ambiente tra i futuri soci del ParcoAmbientale della Laguna di Orbetello. "Si tratterà di un incontro propedeutico alla definizione dello statuto del futuro Consorzio e dei prossimi passaggi, fortunatamente accelerati – spiegano dal Comitato -. Abbiamo inviato una Pec alle istituzioni che saranno future socie del Parco (Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comuni di Monte Argentario e Orbetello) per richiedere degli incontri finalizzati ad avviare un dialogo con gli enti coinvolti, conoscere i termini del percorso e offrire la propria disponibilità, in rappresentanza della cittadinanza, a supportare e collaborare fattivamente con loro. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laguna, Parco Ambientale. L’assemblea del Comitato

