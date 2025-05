L’agente terrore dei borseggiatori | per due volte fuori servizio salva i turisti dai ladri

Salvatore, ispettore della Polizia di Stato del distretto Tor Carbone, si dimostra un autentico eroe. Fuori servizio, ha arrestato due borseggiatori in flagranza di reato, proteggendo i turisti da furti. Le sue azioni rispecchiano il costante impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità e a favore della sicurezza pubblica.

Per due volte, pur fuoriservizio, è riuscito ad arrestare borseggiatori che avevano colpito davanti ai suoi occhi. Un intervento, quello di salvatore, un ispettore della Polizia di Stato del distretto Tor Carbone, che si inserisce nel quadro dell’impegno delle forze dell’ordine per contrastare quella che a Roma è una vera e propria piaga a danni di cittadini e turisti. Nelle ultime ore i soli carabinieri del comando provinciale della Capitale hanno compito sei arresti, nell’ambito rafforzamento dei servizi di controllo che hanno riguardato in particolare le vie percorse dai pellegrini.L’ispettore di Polizia che per due volte ha fermato i borseggiatori mentre era fuoriserviziosalvatore aveva già arrestato un borseggiatore sudamericano sulla metro A, quando, insieme a dei complici, aveva distratto un anziano turista per poi sfilargli dalla tasca il portafogli. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’agente “terrore” dei borseggiatori: per due volte, fuori servizio, salva i turisti dai ladri

