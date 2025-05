L’agenda di Papa Leone XVI Fatima attendeva card Prevost e Zelensky lo invita

L'agenda di Papa Leone XVI subisce un'improvvisa metamorfosi dopo la sua elezione. Ieri, una telefonata con il presidente ucraino Zelensky ha portato a un invito ufficiale a Kiev, mentre Fatima attende il cardinale Prevost. Un evento che segna un importante passo nel dialogo interreligioso e nelle dinamiche geopolitiche. Servizio di Rita Salerno.

L’agenda del Papa è stravolta dopo l’elezione al soglio di Pietro. Ieri telefonata tra Leone XIV e il presidente ucraino Zelensky che lo invita a Kiev. Servizio di Rita Salerno L’agenda di PapaLeone XVI. Fatimaattendevacard. Prevost e Zelensky lo invita TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it

