L’agenda di Papa Leone XIV Fatima attendeva card Prevost e Zelensky lo invita

L'agenda di Papa Leone XIV è scossa dopo la sua elezione, con eventi che si susseguono a ritmo serrato. Ieri, il pontefice ha ricevuto una telefonata dal presidente ucraino Zelensky, che lo invita a Kiev, mentre Fatima attende la visita del cardinale Prevost. Un momento cruciale per la Chiesa e il mondo. Servizio di Rita Salerno.

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.