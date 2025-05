lagalla con piattaforma legalileo contrastiamo infiltrazioni mafiose

Lagalla, con la piattaforma Legalileo, affronta con determinazione il problema delle infiltrazioni mafiose. A Palermo, il Comune sfrutta le risorse del PNRR e i fondi europei per potenziare il territorio, aumentando la qualità delle azioni a favore della legalità e della competitività. Un impegno concreto per un futuro più sicuro e prospero.

PALERMO (ITALPRESS) – "Il Comune ha una capacità di spesa importante grazie al PNRR, grazie ai fondi strutturali europei e nazionali che mirano a migliorare la qualità e la quantità delle azioni a potenziamento del territorio e della sua competitività. È chiaro che, come emerge chiaramente, ed è noto, laddove vi siano cospicue risorse, la tentazione dell'infiltrazione mafiosa o corruttiva è certamente ipotizzabile ed è il motivo per il quale il Comune di Palermo ha aderito ad una sperimentazione di una piattaforma che rende tracciabile e trasparente alle forze di polizia e agli organi di controllo dello Stato tutte le transazioni, tutti gli appalti e tutte le procedure amministrative che, operando al di sopra di una certa soglia, entrano in un evidente stato di sospettabilità, almeno teorica e potenziale".