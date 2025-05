L' aereo abbattuto da un missile terra-aria 298 morti | Sono stati i russi

Il tragico abbattimento del volo MH17, avvenuto il 17 luglio 2014, ha segnato una delle più gravi perdite nella storia dell'aviazione, con 298 vittime. Recentemente, l'agenzia per l'aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao) ha emesso un verdetto che attribuisce la responsabilità dell'incidente alla Russia, scatenando nuove controversie e interrogativi sul conflitto in Ucraina.

