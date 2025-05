Labubu | la creatura pop che ha rivoluzionato il collezionismo e la moda internazionale

Labubu, la creatura pop dal sorriso sornione, sta rivoluzionando il collezionismo e la moda internazionale. Con il suo fascino ambiguo e il design unico, ha saputo imporsi rapidamente nel panorama dei trend globali, ridefinendo i confini tra arte, moda e cultura pop. Difficile resistere al suo irresistibile richiamo!

Nel panorama effervescente dei trend globali, pochi fenomeni sono riusciti a imporsi con la forza e la rapidità di Labubu, la creatura dal sorriso sornione e dalle orecchie appuntite che sta ridefinendo i confini tra arte, moda e cultura pop. Difficile resistere al suo fascino ambiguo: un mix di innocenza e malizia, tenerezza e stranezza, che ha conquistato non solo i collezionisti più agguerriti, ma anche le passerelle internazionali e le icone del fashion system. @carlottafiasella Ho comprato un labubu Fatemi sapere quale dei due outfit preferite 1G:CARLOTTAFIASELLA? sonido original – SONIDOS LARGOS Le origini di un personaggio incantato. Labubu nasce dalla fantasia di Kasing Lung, artista hongkonghese cresciuto nei Paesi Bassi, che ha saputo fondere nelle sue creazioni la magia delle fiabe nordiche con la vivacità della cultura asiatica. 🔗Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Labubu: la creatura pop che ha rivoluzionato il collezionismo e la moda internazionale

