La7 tre giorni di sciopero per i giornalisti | Stipendi ridotti e carriere bloccate

Dal 13 al 15 maggio, i giornalisti di La7 si mobilitano per uno sciopero di tre giorni, in risposta a stipendi ridotti e carriere bloccate. La redazione ha condiviso un documento, approvato con ampio consenso, denunciando le difficili condizioni economiche e lavorative, in particolare per neoassunti e precari.

I giornalisti di La7 si fermano per uno sciopero di tre giorni, dal 13 al 15 maggio. È stata la stessa redazione ad annunciarlo con un documento approvato il 12 maggio con un solo astenuto e nessun voto contrario. Nella nota si legge: «Stipendiridotti ai neoassunti e ai precari, organici della redazione del Tg insufficienti dopo i numerosi pensionamenti, carriere e retribuzioni bloccate da troppi anni e lontane da quelle delle altre tv nazionali, nessun piano di sviluppo e investimenti: accade a La7 nonostante gli ottimi dati di bilancio e gli straordinari risultati di ascolto, spinti proprio dai Tg e dai programmi di informazione e dalla crescita su tutte le piattaforme, che trainano l’intero gruppo editoriale».L’assemblea dei giornalisti chiede «il riconoscimento dell’impegno»E ancora: «L’assemblea dei giornalisti de La 7 chiede all’azienda e al Direttore il riconoscimento concreto dell’impegno della redazione attraverso i corretti strumenti del CNLG e degli accordi integrativi aziendali, l’adeguamento degli organici e degli Stipendi dei neoassunti, un piano per la stabilizzazione dei colleghi precari, progetti editoriali chiari e regole per favorirne lo sviluppo. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La7, tre giorni di sciopero per i giornalisti: «Stipendi ridotti e carriere bloccate»

Altre fonti ne stanno dando notizia

La7, tre giorni di sciopero: scatta la mobilitazione dei giornalisti - Mobilitazione a La7: tre giorni di sciopero nella rete di Urbano Cairo. L’assemblea dei giornalisti dell’emittente ha approvato un ... 🔗iltempo.it

La7, la redazione proclama tre giorni di sciopero e attacca Mentana: "Tira troppo la cinghia" - Confermato lo sciopero di tre giorni La7 in rivolta, giornalisti in sciopero attacca l'editore e il direttore Mentana: che cosa sta succedendo L'assemblea dei giornalisti di La7 ha confermato uno scio ... 🔗msn.com

La7, tre giorni di sciopero dei giornalisti: «Stipendi bloccati e organici insufficienti» - «Stipendi ridotti ai neoassunti e ai precari, organici della redazione del Tg insufficienti dopo i numerosi pensionamenti, carriere e retribuzioni bloccate da troppi anni e lontane da quelle delle alt ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo sciopero dei taxi di due giorni: sindacati convocati domani al ministero

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per domani tutte le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del settore alle 10 nella sala Parlamentino del Mit.