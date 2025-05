La volta buona non va in onda oggi 13 maggio | cambio programmazione Rai

Oggi, 13 maggio, i fan di "La volta buona" devono affrontare una sorpresa: il programma non andrà in onda. Questo cambio di programmazione della Rai ha suscitato la curiosità degli spettatori abituali, che alle 14:05 si ritrovano senza la consueta compagnia di Caterina Balivo. Scopriamo insieme le ragioni dietro questa variazione.

oggi, martedì 13 maggio, La voltabuona non andrà in onda con la sua consueta puntata pomeridiana. Un cambiamento che non è passato inosservato tra gli spettatori affezionati del programma condotto da Caterina Balivo, abituati ad accendere il televisore alle 14,05 e assistere a quasi due ore di interviste, storie di vita e attualità raccontate con stile leggero ma mai superficiale.La variazione nella programmazione Rai, comunque, ha una ragione ben precisa e – per molti italiani – anche piuttosto entusiasmante: oggi è il giorno del match tra Jannik Sinner e Francisco Cerúndolo, valido per il torneo di tennis Internazionali BNL d’Italia. Una sfida attesissima, che segna il ritorno in campo del giovane campione altoatesino davanti al pubblico di casa. E quando in gioco c’è il talento azzurro, l’attenzione mediatica si concentra tutta lì. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La volta buona non va in onda oggi 13 maggio: cambio programmazione Rai

