La violenza in famiglia non colpisce solo le vittime dirette, ma ha effetti devastanti anche sui bambini costretti a vivere in un clima di terrore. L'ultimo femminicidio a Settala, in cui una bambina ha chiamato il 118 dopo la tragica morte della madre, pone l'accento su una realtà che troppo spesso rimane nell'ombra.

"Papà ha ucciso la mamma". Ha scosso le coscienze l’ennesimo femminicidio consumato di recente a Settala. Perché a chiamare di nascosto il 118 è stata la figlia, una bambina di 10 anni. Un episodio che accende i riflettori non solo sul dramma della violenza di genere, ma anche su un altro aspetto dai risvolti più nascosti, di cui si parla poco, ma altrettanto preoccupante. È la violenza assistita, definita dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia (Cismai) come "il fare esperienza da parte del bambino o della bambina di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative".Tema importante, sollevato con forza da Daniela Lorenzini, psicoterapeuta e psicologa giuridica, al recente convegno organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra su “La violenza di genere nella nostra società. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La violenza in famiglia: "Diventano vittime anche i bambini costretti ad assistere"

