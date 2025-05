La vera novità MeteoGiuliacci | cosa arriva nel weekend

Dopo giorni di instabilità e maltempo, il weekend del 17-18 maggio segna un cambio di rotta per la primavera italiana. Le previsioni di meteogiuliacci annunciano l'arrivo di condizioni più stabili e soleggiate. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il prossimo fine settimana!

Dopo giorni di instabilità con piogge, temporali e cicloni mediterranei, la primavera italiana si prepara a voltare pagina. Nel fine settimana del 17-18 maggio, il maltempo cederà gradualmente il passo a condizioni più stabili e soleggiate. Come illustrato dai meteorologi del sito MeteoGiuliacci.com, sabato 17 maggio saranno ancora presenti rovesci residui su Alpi, Prealpi centro-orientali e Appennino settentrionale, mentre Calabria e Sicilia orientale potrebbero essere interessate da temporali legati a un ciclone in allontanamento verso la Grecia. Ma la veranovità è attesa per domenica 18 maggio: l'anticiclone africano tornerà a espandersi sul Mediterraneo, riportando il sole e un deciso aumento delle temperature. Le massime raggiungeranno punte di 26-27 °C sulla Pianura Padana e nelle regioni centrali, segnando un assaggio d'estate. 🔗Leggi su Iltempo.it