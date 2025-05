la vegetazione è invasiva castello soffocato maxi abbattimenti al via

La vegetazione invasiva sta soffocando il castello visconteo, minacciando le mura secolari con radici sempre più aggressive. I recenti cedimenti e piccoli crolli hanno spinto le autorità a intervenire con maxi abbattimenti, per salvaguardare un patrimonio storico che rischia di essere compromesso dalla natura stessa. Urge una soluzione per preservarlo.

Piano piano le piante si stanno "mangiando" le mura secolari del Castello visconteo, infiltrandosi con le loro radici. Già si sono verificati piccoli crolli e cedimenti di mattoni che vengono "scalsati" da rami e radici molto robuste. Per tutelare la struttura, che in alcuni punti è avvolta da piante infestanti, le robinie, gli alianti, i gelsi da carta e i goumi del Giappone dovranno essere tagliati. Il progetto, finanziato dal ministero della Transizione ecologica nell'ambito del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano", è partito ed è stato anche rivisto rispetto a quanto aveva ipotizzato la precedente amministrazione guidata da Fabrizio Fracassi."Abbiamo chiesto come modifica – ha spiegato l'assessore all'ambiente Lorenzo Goppa – che le piante infestanti vengano sostituite e in alcuni punti si provveda alla messa a dimora di specie autoctone.