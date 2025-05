La truffa degli zaini a due euro di Decathlon | come funziona

La truffa degli zaini a due euro di Decathlon sta sollevando preoccupazioni tra gli utenti online. Dopo il recente scandalo delle biciclette elettriche in regalo su Facebook, emergono falsi annunci che promettono prodotti a prezzi stracciati. Scopriamo come funziona questo raggiro e quali precauzioni adottare per non cadere nella trappola.

Dopo lo scalpore dei giorni scorsi suscitato dalla frode delle bici elettriche in regalo su Facebook, a distanza di poche settimane si ripresenta un ennesimo caso di truffa online: questa volta a essere coinvolti sono dei finti annunci di Decathlon. Sono stati pubblicati, infatti, su Facebook diversi post che sponsorizzano articoli sportivi a cifre stracciate. Tra questi, particolarmente convenienti sono gli zaini della North Face, venduti al prezzo di due euro, invece che alla somma di 50-100 euro del negozio. Etichette "accattivanti"A conferire maggiore credibilità alla frode, i truffatori nei post diffondono anche fotografie di scontrini e etichette, aggiungendo formule accattivanti come “Non comprare uno zaino North Face se non conosci questa offerta. L’unica cosa che devi fare è andare su questo sito web e rispondere ad alcune semplici domande”. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - La truffa degli zaini a due euro di Decathlon: come funziona

