La tradizione della Palla Grossa Ritorno in piazza Mercatale | Centralità alla nostra storia

La storica tradizione della Palla Grossa torna a rivivere in Piazza Mercatale, dopo nove anni di attesa. Con l'edizione 2025 del torneo, questo ritorno segna un momento significativo per la comunità. La sindaca Ilaria Bugetti spiega che la scelta di riportare l’evento in questo luogo emblematico è stata ponderata attentamente.

A distanza di nove anni dall'ultima volta, la PallaGrossa tornerà a disputarsi in piazzaMercatale. E' questa la grande novità - ma non l'unica - per l'edizione 2025 del torneo. "La scelta di tornare in piazzaMercatale - spiega la sindaca Ilaria Bugetti - non è stata presa a cuor leggero, ma era un impegno che mi ero assunta per dimostrare come l'amministrazione comunale creda fermamente in questa manifestazione. Il desiderio è quello di dare Centralità a una tradizione che negli anni ha saputo coinvolgere e appassionare. Intendiamo arricchire ulteriormente la competizione, facendo sentire tutti i pratesi ancora più coinvolti". A cominciare dai commercianti della zona. "Con il coinvolgimento di commercianti e associazioni, diventerà la festa di tutti. Non mi sfuggono le criticità che si possono verificare a livello di viabilità e di sosta in piazzaMercatale.

