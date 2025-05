La Toscana fa il tifo per Lucio Corsi Il cantautore maremmano in scena all’Eurovision

La Toscana si mobilita per Lucio Corsi, il cantautore maremmano che ha incantato il pubblico all’Eurovision Sound Contest. Martedì 13 maggio, il palco di Basilea ha visto il suo straordinario debutto, circondato da strumenti giganti. Sabato prossimo, tutta la regione è pronta a sostenere il suo talento nella finale tanto attesa.

Basilea, 14 maggio 2025 – E’ salito sul palco circondato da strumenti giganti. E tutta la Toscana è pronta a fare il tifo per lui in vista della finale di sabato prossimo. LucioCorsi è stato il grande protagonista della serata di stasera, martedì 13 maggio, la prima dell’Eurovision Sound Contest in scena a Basilea, in Svizzera. La sua esibizione, come da programma, è durata 3 minuti, con un’armonica nel finale per accorciare di qualche secondo il brano e rientrare nei parametri della competizione.Gli strumenti a far da sfondo alla sua esibizione erano un pianoforte a coda lunga e due amplificatori giganteschi. Anche all'Eurovision il cantautoremaremmano ha indossato la giacca gialla dalle vistose spalline esibita durante la prima serata del Festival di Sanremo. Insieme a lui sul palco, oltre alla chitarra e all'armonica a bocca, il collega inseparabile Tommaso Ottomano. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Toscana fa il tifo per Lucio Corsi. Il cantautore maremmano in scena all’Eurovision

La Toscana fa il tifo per Lucio Corsi. Il cantautore maremmano in scena all'Eurovision

Basilea, 14 maggio 2025 – E' salito sul palco circondato da strumenti giganti. E tutta la Toscana è pronta a fare il tifo per lui in vista della finale di sabato prossimo. Lucio Corsi è stato il grand ...

La vicenda del Teatro nazionale della Toscana è perfetta per spiegare come la politica sa far male sia al direttore Giorgetti che al direttore artistico ...

Firenze, 17 aprile 2025 – Iniziato il 10 aprile con la 'data zero' di Perugia, il tour di Lucio Corsi nei club e nei teatri ha fatto tappa nella sua Toscana mercoledì sera al teatro ...

