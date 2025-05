La tessera da due euro valida per 6 mesi per gli autobus di Asf è una truffa

La tessera da due euro, valida per sei mesi per gli autobus di ASF, si è rivelata una truffa. ASF Autolinee avvisa i cittadini che un messaggio ingannevole sta circolando sui social, proveniente da una pagina Facebook non ufficiale chiamata “Trasporto pubblico nella città di Como”. Un'allerta da non sottovalutare.

È la stessa Asf Autolinee a informare la clientela e i cittadini che, in queste ore, sta circolando sui social network un messaggio fraudolento diffuso da una pagina Facebook non ufficiale denominata “Trasporto pubblico nella città di Como”.Il post pubblicizza, in occasione del presunto “20°. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - La tessera da due euro valida per 6 mesi per gli autobus di Asf è una truffa

Su questo argomento da altre fonti

Tessera sanitaria a pagamento nel 2025: ecco chi dovrà pagare fino a 2.000 euro l’anno - La tessera sanitaria ... superiori ai 1.000 euro. Le persone interessate da questa misura sono principalmente: Chi rientra tra le categorie coinvolte potrà scegliere tra due opzioni: Gli importi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

MSI Black Weeks: fino a 600 euro di sconto su selezione laptop

In occasione delle MSI Black Weeks (dal 16 al 30 Novembre 2020) sono molteplici e allettanti le possibilit? di far proprio uno dei tanti laptop MSI disponibili in quantit? limitata e con sconti fino a 600 euro.