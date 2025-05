La telenovela di Villa Bagatti Continua la guerra legale | la vendita finisce in Cassazione

La saga legale di Villa Bagatti Valsecchi si intensifica, con la recente decisione della Corte d’Appello che ha annullato la compravendita. La disputa arrivate in Cassazione sembra non avere fine, lasciando in sospeso il destino di un patrimonio immobiliare di grande valore. La battaglia legale tra le parti coinvolte continua a suscitare grande attenzione.

Sembra non aver mai fine la vicenda dell’acquisto di VillaBagatti Valsecchi. Dopo il pronunciamento della Corte d’appello, quarta sezione Civile, che a febbraio aveva dichiarato nullo l’atto di compravendita del compendio immobiliare che dovrebbe tornare al suo proprietario originario, proprio quest’ultimo, Arbo Srl, e la Fondazione La Versiera 1718 hanno fatto ricorso in Cassazione. "È giusto che ognuno tuteli i propri interessi - sottolinea il vicesindaco Matteo Figini - che sono contrastanti rispetto all’interesse dell’amministrazione che ha ottenuto in secondo grado giustizia. Il futuro ci darà certezze e la mia speranza è che non ci sia un ribaltamento. Resta ferma l’esecutività della sentenza di secondo grado". La Corte d’appello si era infatti pronunciata in camera di consiglio, in accoglimento dell’appello proposto dallo stesso Comune, dichiarando l’annullamento dell’atto di compravendita. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La telenovela di Villa Bagatti. Continua la guerra legale: la vendita finisce in Cassazione

Altre fonti ne stanno dando notizia

La telenovela di Villa Bagatti. Continua la guerra legale: la vendita finisce in Cassazione - Varedo, a febbraio la Corte d’appello aveva dato ragione al Comune annullando l’atto di acquisto. Ora l’ex proprietario e la Fondazione La Versiera 1718 hanno deciso di presentare ricorso. 🔗ilgiorno.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Castiglione Torinese: Cordero Di Montezemolo Incendio Villa | Cortocircuito Luci Di Natale

Ieri 25 dicembre, durante la notte di Natale è andata a fuoco la villa della famiglia Cordero di Montezemolo, a Castiglione Torinese.