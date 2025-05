La strada tracciata è quella della fusione

La fusione tra Ghiviborgo e Viareggio segna un momento cruciale per le zebre, pronte a dar vita a un progetto ambizioso. Con l’obiettivo della Serie D a portata di mano, la società bianconera del presidente Del Pistoia è determinata a cogliere questa opportunità, che potrebbe rappresentare una svolta storica per il calcio locale.

Giorni caldissimi sull'asse GhiviBorgo-Viareggio che potrebbe portare alla conquista della Serie D per le zebre. La società bianconera del presidente Del Pistoia (nella foto) infatti è molto interessata all'idea di salire nel massimo campionato dilettantistico. L'opportunità, "da non lasciarsi sfuggire" dice qualcuno interno all'ambiente, potrebbe andare a nozze col possibile passo indietro del GhiviBorgo. La vicenda ha sicuramente anche un risvolto politico. Un ulteriore incontro con la società dovrebbero averlo proprio oggi anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro e l'assessore allo sport Rodolfo Salemi. Il GhiviBorgo da 10 anni consecutivi fa la Serie D, ponendosi da esempio di gestione virtuosa e lanciando tanti giovani. Ora però starebbe seriamente pensando di smettere per la gravosità dell'impegno sulle spalle di pochi.

