La storia ci insegna che i Papi di ‘transizione’ si sono dimostrati moderni e coraggiosi

La storia dimostra che i papi di "transizione" si sono rivelati figure coraggiose e innovative. In un'epoca in cui i social media plasmano l'immagine pubblica, l'idea che l'abito non faccia il monaco perde di significato. Oggi, l'immagine personale diventa un potente strumento di comunicazione, rivelando chi siamo veramente.

di Stefano MaciocchiChe l’abito non faccia il monaco è un proverbio cui non ha creduto mai nessuno. Figuriamoci adesso in cui i social mostrano l’immagine di una persona con una dovizia di particolari mai avuta in precedenza. Con la propria immagine si comunica agli altri quello che si è o almeno quello che si vorrebbe essere. A questa legge non sfugge nemmeno il Papa, vicario di Cristo sulla terra ma pur sempre un uomo. Papa Leone XIV è tornato ad indossare la mozzetta rossa ed il crocifisso d’oro e questa non è una scelta casuale. Prevost ha voluto comunicare ai suoi fedeli ed al mondo intero che si distanzierà da certi “modus operandi” di Papa Francesco, se non altro dal punto di vista formale.E’ troppo presto per dire se questa difformità esteriore si tradurrà anche in un distanziamento sostanziale dal cammino di Bergoglio. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it