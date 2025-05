La Spezia Casapound | Saremo in piazza Garibaldi e non accetteremo altri divieti

La Spezia, 13 maggio 2025 - Casapound Italia annuncia un cambio di sede per la manifestazione 'Per la Remigrazione - Per l’Europa potenza': sarà in piazza Garibaldi. “Non accetteremo ulteriori divieti”, affermano, ribadendo la loro determinazione a portare avanti le proprie istanze in un clima di tensione crescente.

La Spezia, 13 maggio 2025 - “Abbiamo comunicato alla Questura della Spezia che sarà in piazzaGaribaldi, invece che piazza Brin, il nuovo appuntamento e non accetteremo ulteriori divieti”. Casapound Italia rilancia così, in una nota, la manifestazione 'Per la Remigrazione - Per l’Europa potenza', in programma sabato 17 maggio alla Spezia, inizialmente respinta per la concomitanza di una festa dedicata ai bambini nella stessa piazza del quartiere Umbertino scelto dall'organizzazione di estrema destra. “La nostra iniziativa è stata preavvisata con settimane di anticipo – proseguono da Casapound – , il fatto che ora una piazza già occupata sia concessa a un'altra associazione è assurdo e non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di scendere in piazza. Se si vogliono realmente evitare problemi di ordine pubblico, non siano autorizzate contromanifestazioni che hanno il chiaro scopo di contestare e impedire un'iniziativa legittima e preavvisata da tempo”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Spezia, Casapound: “Saremo in piazza Garibaldi e non accetteremo altri divieti”

